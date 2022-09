Michelle Hunziker vuole tornare da Trussardi? Dopo lo stop alla relazione con l’ex marito e la relazione (andata male) con il dottore Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker sarebbe pronta a tornare sui suoi.

Michelle Hunziker torna da Tomaso Trussardi?

La showgirl Michelle Hunziker è pronta a tornare sui suoi passi per ritornare dall’ex marito Tomaso Trussardi? L’indiscrezione arriva dalle pagine della rivista Chi, che parla di un riavvicinamento della showgirl che nascerebbe da un sentimento mai svanito.

L’imprenditore bergamasco, però, non sarebbe pronto a dare una seconda possibilità alla ex e il gossip e su questo non parrebbe voler cambiare la sua idea. Quel che è certo è che Michelle Hunziker nutra ancora un sentimento forte per Trussardi, tanto che si era mostrata nelle storie del suo profilo Instagram con l’anello di fidanzamento regalatole dall’ex marito di nuovo al dito. E in questo momento la gravidanza di Aurora Ramazzotti mette in subbuglio anche il rapporto tra Michelle ed Eros Ramazzotti: i due sono più vicini che mai alla primogenita e di conseguenza anche tra loro appaiono molto coinvolti.

Nell’ultimo video caricato sui social, inoltre, si vede la fede nuziale brillare sul suo anulare e i fan si sono subito scatenati. Un messaggio che basterà per il suo ex? Pare che i presupposti da parte di Michelle ci siano tutti, ma al momento l’imprenditore non ha ancora digerito il flirt con Angiolini.

Riavvicinamento possibile per la coppia?

Ma è davvero possibile un riavvinamento per la coppia? Secondo le indiscrezioni del settimana guidato da Alfonso Signorini, Michelle starebbe tentando in tutti i modi di recuperare il rapporto con l’ex marito.