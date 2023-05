Giorgio Mastrota, chi è il Re delle Televendite: vita privata, moglie, figli

Chi è Giorgio Mastrota, conduttore televisivo e inconstrastato Re delle Televendite. In tv dalla fine degli anni Ottanta, è diventato un vero e proprio simbolo delle promozioni televisive. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Giorgio Mastrota, vita privata e carriera del Re delle Televendite

Nato a Milano il 15 maggio 1964, Giorgio Mastrota ha 59 anni ed è un conduttore televisivo, celebre tra il pubblico italiano come il Re delle Televendite. Laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, si avvicina al mondo dello spettacolo grazie al concorso Il più bello d’Italia del 1988, dove vince il titolo di Uomo ideale. Questa vittoria lo avvicina alla tv, dove comincia a lavorare insieme a Gianfranco Funari. Nel 1991 passa all’emittente privata Italia 7, dove fa le sue prime esperienze come conduttore.

Nel 1995, dopo un’esperienza su Italia 1 con il gioco estivo Nati per vincere, Mastrota comincia a lavorare nelle televendite, settore a cui dedica la maggior parte della sua carriera e grazie al quale diventa conosciuto a livello nazionale. Nel corso degli anni partecipa anche a molte trasmissioni di spessore. Conduce Meteore – Alla ricerca delle stelle perdute nel 1999 e nel 2003 fa persino un’esperienza come tronista a Uomini e Donne. Mastrota ha parlato così della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi: “Ero single, lo feci per un mese. Avevo scelto una ragazza carina, mi ero anche ingolosito, mi piaceva davvero. Alla fine scoprii che Chiara Dujela era fidanzata, che stava lì per promuoversi. Insomma, fu un fallimento”.

La sua fama da volto delle promozioni tv gli è valsa anche un brano musicale a suo nome. Il gruppo heavy metal demenziale italiano Nanowar of Steel gli ha infatti dedicato una canzone, Giorgio Mastrota (The Keeper of Inox Steel), in cui il conduttore è descritto come un nobile cavaliere, il Custode dell’Accaio Inox, armato dei vari oggetti venduti durante i suoi programmi. Mastrota ha apprezzato molto la parodia, arrivando ad esibirsi con la band nel 2018 al Lucca Comics & Games.

Vita privata: moglie, figli

Giorgio Mastrota è stato sposato con la famosa showgirl spagnola Natalia Estrada dal 1992 al 1998. Dalla loro unione nasce la prima figlia del conduttore, Natalia Junior, oggi mamma dei due nipotini di Mastrota, Marlo e Sasha. Il suo secondo figlio, Federico, nasce invece da una sua relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa. Il conduttore ritrova l’amore alcuni anni dopo con la sciatrice ed alpinista Floribeth Gutierrez, sua compagna dal 2011 e moglie dal settembre del 2022. Giorgio e Floribeth hanno avuto insieme due figli, Matilde, che oggi ha nove anni, e Leonardo, che ne ha cinque.