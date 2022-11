Alessia Mancini, chi è: vita privata, marito, malattia e libro

Alessia Mancini è una showgirl e conduttrice televisiva. Ha avuto anche una parentesi come attrice di fiction.

Alessia Mancini, chi è: vita privata

Alessia Mancini è nata il 25 giugno 1978 a Marino, provincia di Roma. La sua carriera si è sviluppata nel mondo dello spettacolo come attrice, showgirl e presentatrice. È diventata famosa come velina a “Striscia la Notizia” e come valletta a “Passaparola”.

Ha recitato inoltre nella serie tv “Don Matteo” ed è stata testimonial per diverse pubblicità di brand famosi. Negli ultimi anni ha preso parte come concorrente ad alcuni quiz televisivi; conduce un programma sull’emittente TV8.

Alessia Mancini: marito

Dopo aver avuto una relazione con Ezio Greggio, si è sposata con Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello 2001. La coppia ha avuto due figli, Mya e Orlando

Malattia e libro

Purtroppo, Alessia Mancini ha dovuto ricorrere all’intervento a causa di un tumore all’utero. Mancini, a proposito del tumore per cui ha subito l’intervento, ha raccontato.

“Ho fatto un intervento che credo capiti a tante.Avevo un mioma all’utero, che sarebbe un tumore benigno però era diventato molto grosso, era grosso quanto una polpetta e quindi l’ho dovuto togliere perché mi faceva stare molto male, mi causava emorragie, molti problemi. Ho dovuto fare il taglio tipo cesareo. Per quello devo stare a letto. Se avessi fatto la laparoscopia, starei già bene”. Nel 2022, poi, decide anche di darsi alla cucina, pubblicando il suo primo libro di ricette, dal titolo Il sorriso è il mio ingrediente segreto.