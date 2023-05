Anter, in 500 rilanciano appello contro inquinamento dell’aria

500 tra ‘ambasciatori per l’ambiente’ e associati hanno rilanciato l’appello dei 14.000 pediatri e neonatologi contro l’inquinamento dell’aria.

Il 4 maggio l’evento di ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili ‘Il Futuro Oggi’ , a Pomezia (Roma), ha visto riunite oltre 500 persone tra ambasciatori volontari e membri dell’Associazione per discutere sulla necessità di misure immediate e concrete per l’ambiente.

Il presidente Alessandro Giovannini: “L ‘aria pulita è un diritto di tutti e per tutti”

In apertura il Presidente di ANTER Alessandro Giovannini ha ricordato che “l’aria pulita è un diritto di tutti e per tutti”, messaggio sostenuto della dottoressa medico pediatra Stefania Russo, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione, firmataria della lettera ai sindaci degli oltre 14.000 pediatri e neonatologi e che da anni si batte in prima linea in importanti commissioni scientifiche per portare al centro del dibattito questo tema.

“Tanti piccoli gesti per fare una grande differenza”

Insieme hanno ribadito l’importanza di proseguire nell’attività di informazione e di promozione di comportamentali individuali sostenibili da parte della popolazione seguendo il principio “tanti piccoli gesti per fare una grande differenza” e parallelamente di sollecitare le Istituzioni per gli interventi strutturali. Richiamando il Manifesto dell’Associazione – “Manifesto per l’Ambiente di domani. Già da oggi” – gli associati e gli ambasciatori di ANTER hanno fatto il punto sulle attività svolte nel corso dell’ultimo anno, a partire dal progetto “Il Sole in Classe’, il contest per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali e giunto alla sua IX edizione, che ha visto anche quest’anno la partecipazione oltre 7000 bambini delle scuole italiane primarie e secondarie di primo grado, e si sono confrontati sulla programmazione delle prossime azioni da mettere in campo.

Il 29 maggio si svolgeranno gli ANTER Green Awards



Il 29 maggio si svolgeranno gli ANTER Green Awards, le premiazioni delle scuole cui hanno partecipato e sarà un’atra occasione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema. A sostenere dal palco le argomentazioni oggetto del dibattito l’attrice Claudia Gerini e il giornalista ecologista Lorenzo Lombardi che hanno portato il loro personale contributo al dibattito. “Ringrazio Claudia Gerini e Lorenzo Lombardi per avere partecipato all’evento. È molto importante che il messaggio sia trasversale e arrivi a tutti i livelli e con tutti i canali possibili” ha dichiarato il Presidente Giovannini, che nel ribadire il proprio impegno a onorare tutti i 10 punti programmatici previsti dal Manifesto, ha aggiunto “oggi non ci sono davvero più scuse, i dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente parlano chiaro, il tema è serio e va affrontato creando cultura collettiva e sinergie”