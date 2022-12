I Santi Francesi e la confessione di Fedez dopo la vittoria a X Factor

I Santi Francesi hanno vinto l’ultima edizione del programma di X Factor. Dopo alcune ore, oltre alla loro vittoria, rimane anche una confessione del giudice e cantante Fedez, che con le sue parole spiazza davvero tutti.

I Santi Francesi e la confessione di Fedez

I Santi Francesi hanno vinto l’edizione 2022 del programma musicale di X Factor. A seguito della vittoria ha colpito molto la confessione di Fedez, sciolta la tensione della competizione: «Mia madre e mia moglie mi odieranno.

Una volta ho fumato una canna con i Tropea», ha detto il giudice e cantante.

Chi sono i vincitori di X Factor 2022: vita privata e carriera

I Santi Francesi sono un duo musicale torinese composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, concorrenti di X Factor 2022 nella squadra del rapper Rkomi. I due, nati tra il 1997 e il 1998 rispettivamente ad Cuorgnè ed Ivrea, sono una vecchia conoscenza per il pubblico televisivo italiano. I cantanti 24enni hanno infatti esordito in tv in un altro noto talent televisivo, all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi.

Mario e Alessandro partecipano sotto il nome di The Jab, insieme a Davide Buono, conquistandosi una discreta fama con i singoli Lei, Vaniglia e Costenzo. Nel 2019 arriva il loro primo album, Tutti Manifesti, che si rivela un buon successo su Spotify, con 2 milioni di stream.

Nel 2020, dopo l’abbandono di Buono, il gruppo cambia ufficialmente nome e nascono i Santi Francesi. In collaborazione con il produttore Dade, pubblicano un nuovo album e una serie di nuovi singoli, tra cui Signorino.

Poi, nel 2022, l’approdo ad X Factor, dove si conquistano subito quattro Sì dai giudici grazie al brano inedito Non è poi così male. Nel corso del programma colpiscono pubblico e giudici con una serie di eccitanti cover, tra cui Ragazzi di strada ed un’emozionante versione di Creep dei Radiohead.