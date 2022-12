Chiara Ferragni hot in bikini sulla neve finisce nel mirino degli haters

Chiara Ferragni si è mostrata sui social in bikini in mezzo alla neve sulle Dolomiti. Un video che è diventato molto virale tanto da scatenare alcuni haters contro l’influncer che sta trascorrendo le vacanze natalizie con la sua famiglia.

Chiara Ferragni hot in bikini sulla neve

Chiara Ferragni ha festeggiato il Natale in bikini sulla neve. La famosa influencer sta trascorrendo le vacanze natalizie sulle Dolomiti con la sua famiglia. Per i social ha pensato bene di girare un video mentre cammina tra cumuli di neve solo con gli anfibi e un bikini nero davvero supersexy.

Nel mirino degli haters

La ferragni, dopo vaer postato il video in bikini, è stata attaccata dagli haters in modo molto duro. “Sei un’inguaribile esibizionista”, ha commentato un follower. E ancora: “Ma per quale recondito motivo fai ciò? Ah, si, per mettersi in mostra a Natale”, “Io se facessi una cosa del genere, poi starei sul cesso fino al 31”, “Non sa più cosa inventarsi per farsi notare..

Un premio a noi comuni mortali che siamo capaci di vivere senza ostentazioni stupide e a volte anche ridicoli”, “Ma che è sta cafonata?!”.

