Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 24 aprile: sondaggi, come votare

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 24 aprile? Il primo televoto vede due naufraghi uno contro l’altro: soltanto uno di loro potrà assicurarsi la permanenza in Honduras. Chi sarà eliminato? Come votare il proprio “famoso” preferito? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 24 aprile: i dati dei sondaggi

Il 17 aprile l’Isola dei Famosi è tornata nei salotti degli italiani con l’edizione 2023. La prima puntata, condotta come al solito da Ilary Blasi, ha visto il gruppo di naufraghi vip raggiungere le spiagge dell’Honduras. Un televoto flash, tuttavia, ha già portato alla prima eliminazione del reality: lascia il gioco il modello venezuelano Jhonatan Andres Mujica Carrillo. Per la prossima settimana, un altro concorrente dovrà abbandonare il programma: al televono ci sono Marco Predolin ed Helena Prestes. Chi tra loro due riuscirà a salvarsi?

I primi giochi sono fatti: Predolin ed Helena sono al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/RDGYT83iyk — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

In base ai dati raccolti nei primi sondaggi, per il momento si tratta di una lotta impari. L’influencer brasiliana è in netto vantaggio sull’ex conduttore. Predolin è distanziato di oltre 50 punti percentuali su Reality House, dove Helena ha raccolto il 76% dei voti finora. Stesso discorso anche su Forumfree, dove però il presentatore raggiunge almeno il 24.45%. Meno tragica ma comunque difficile la situazione su Isa e Chia, dove Marco e Helena hanno rispettivamente il 44% e il 56% dei voti. Eliminazione annunciata per l’ex Talpa dunque? Lo scopriremo solo tra sette giorni.

Come funziona il televoto: come votare e come salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: