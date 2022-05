"LoveMI", il concerto benefico di Fedez e J-Ax per Milano, è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Marino

Un concerto di beneficienza per Milano che si svolgerà il 28 giugno 2022. L’idea è venuta al rapper Fedez, da poco operato per un tumore neuroendocrino al pancreas, e a questa idea ha deciso di aderire con entusiasmo anche il vecchio amico di Fedez J-Ax. Ecco quando si terrà il concerto benefico “LoveMi” presentato a Palazzo Marino.

“LoveMI”, il concerto benefico di Fedez e J-Ax per Milano

Il concorto “LoveMi”, ideato da Fedez assieme al cantante J-Ax, riporterà insieme sul palco a cantare i due vecchi amici che hanno fatto pace dopo quattro anni: Fedez e J-Ax, coppia “re” dei tormentoni estivi fino a che non si sono artisticamente separati.

Sul palco, oltre ai due rapper, ci saranno altri cantanti che hanno aderito al progetto di beneficienza come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villan, Tedua e altri che si aggiungeranno.

Un concerto di beneficienza per Milano

Il concerto di beneficienza organizzato dal rapper Fedez, presentato in conferenza stampa a Palazzo Marino, punta a raccogliere fondi per l’associazione “Together to go” (TOG) specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse.

“Devo ringraziare per questa iniziativa Dargen D’Amico, che mi ha portato a vedere come opera TOG: aiutarli poi è venuto spontaneo” ha rimarcato Fedez a riguardo.