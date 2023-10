Kumo, chi è il ballerino di Qatar 2022 ad Amici 23: vita privata, età, fidanzata

Chi è Kumo, ballerino del corpo di ballo di Qatar 2022 nel cast di Amici 23. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla vita privata alla carriera nella danza.

Chi è Kumo di Amici 23, vita privata e carriera del ballerino

Nato a Gaeta nel 2001, Tiziano Coiro, in arte Kumo, ha 22 anni ed è uno dei ballerini in gara nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Appassionato di danza moderna ed hip-hop fin da giovanissimo, si è trasferito da tempo a Milano, dove sta provando a trasformare la sua passione in un lavoro. Kumo entra nel cast di Amici 23 con già una discreta esperienza professionale alle spalle. Nel maggio del 2023 ha ballato sul palco del concerto evento di Elodie al Mediolanum Forum di Assago.

Nel 2022 ha inoltre fatto parte del corpo di ballo della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. “È stato un piacere e un onore partecipare a questo evento.” -ha affermato Kumo sul suo profilo Instagram– “Quando sono entrato nello stadio per la prima volta mi sono venuti i brividi e mi è venuto in mente me bambino che nel 2006 vide l’Italia vincerli e iniziare a sognare di stare lì un giorno. Non mi sarei mai immaginato di arrivarci in questo modo…Grazie vita. Ho avuto tanti up e tanti down che mi hanno reso la “pelle più dura”. Tante complicazioni ma alla fine ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Grazie a tutti gli amici fatti in questo viaggio, un esperienza che mi porterò nel cuore”.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata di Kumo sono alquanto risicate. Il giovane ballerino è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Alessia Erba, anche lei ballerina. I due appaiono insieme spesso sul profilo Instagram di Tiziano, che ad oggi conta oltre 13mila follower. Tante le foto di coppia ma anche i video in cui si divertono a ballare insieme.