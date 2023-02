Fedez contro il karate: “Sport inutile”. È polemica

Sempre Luigi Busà, storico oro olimpico a Tokyo 2020, ha poi proseguito dicendo che “il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo – dice – Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia. Ovviamente invito Fedez un giorno ad allenarci insieme perché mi piacerebbe fargli scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport. Per tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai”.