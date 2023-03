Alessandra Demichelis, la frase shock sui poveri: cosa ha detto l’avvocata?

Cosa ha detto Alessandra Demichelis sui poveri, la frase shock dell’avvocata di Pechino Express 2023. L’influencer concorrente dell’ultima edizione del reality targato Sky è finita nella bufera per alcune dichiarazioni sui social: “Che schifo”.

Cosa ha detto Alessandra Demichelis sui poveri, bufera sull’avvocata di Pechino Express

Manca pochissimo all’inizio dell’edizione 2023 di Pechino Express, che è però tornato sulla bocca di tutti per motivi ben diversi dal suo ritorno in tv. Una delle concorrenti in gara quest’anno, l’avvocata influencer Alessandra Demichelis, è infatti finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune sue dichiarazioni molto discutibili. Nel corso di una diretta social risalente alla fine dello scorso anno la 34enne torinese ha preso di mira i poveri, provocando l’ira di una grossa fetta del pubblico del web.

Nello specifico, la Demichelis ha risposto al commento del suo amico Franco, un imprenditore piemontese che lavora nel settore vinicolo: “Siamo arrivati in questo posto e c’erano solo escort e poveri, la cosa mi ha esaltato tantissimo”. Un’affermazione che provoca il disappunto dell’avvocata social: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo“. Franco replica: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”. Alessandra a quel punto si lascia andare del tutto: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa. I poveri dovrebbero bruciare all’inferno“.

La replica dell’influencer: “Hanno fatto uscire quel video apposta”

Alessandra Demichelis si è poi difesa dalla valanga di critiche ricevute in un’intervista concessa ad Open. “Non è un caso che il video sia uscito ora.” -ha affermato l’influencer- “Risale a novembre, periodo in cui non avrebbe fatto scoop, ma guarda caso chi l’ha diffuso oggi ha deciso di covarlo per tutti questi mesi“. L’avvocata ci ha tenuto a precisare cosa intendesse davvero con le sue parole: “Tutto va contestualizzato. Faccio l’avvocato penalista. Ho clienti che non arrivano a fine mese, quindi è chiaro che non intendevo il termine povero come lo stanno facendo passare le testate. Quando si parla di povero non lo si fa solo da un punto di vista economico, ma anche da quello morale. Il povero è anche un individuo dedito a delinquere“.