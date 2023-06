Gabriella, chi è la moglie di Ricky Gianco: cosa sappiamo di lei?

Chi è la moglie di Ricky Gianco, cosa sappiamo di Gabriella? Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del famoso cantante anni Sessanta.

Chi è Gabriella, moglie di Ricky Gianco: cosa sappiamo sul suo conto?

Ricky Gianco, all’anagrafe Riccardo Sanna, è un musicista italiano, asceso al successo negli anni Sessanta, noto soprattutto per le sue importanti collaborazioni con artisti di grande spessore come Adriano Celentano e Gino Paoli e per la sua grande amicizia con Fabrizio De André. Sono tuttavia molto poche le informazioni sulla sua famiglia e sulla sua vita privata. Da sempre, infatti Gianco tenta mantenere un certo distacco tra la sua vita professionale e personale, soprattutto quando si parla di persone a lui care. Il cantante è sposato da moltissimi anni con una donna di nome Gabriella, spesso da lui nominata nel corso di ospitate e interviste. Gianco ha parlato di lei a Repubblica, svelando di vivere con lei a Milano e di essere felicissimo al suo fianco.

Cosa sappiamo della sua vita privata, ha profili social?

Non vi sono molti altri dettagli sulla donna né sul resto della famiglia di Ricky Gianco. Il cantante ha ammesso che nel corso degli anni sono riusciti a costruirsi insieme la famiglia che tanto desideravano. Non è noto però quanti figli abbiano avuto, né se abbiano già dei nipoti. Non è possibile ottenere altre informazioni al riguardo considerata l’assenza di entrambi dai social network.