Chi è J-Ax, rapper dei tormentoni: canzoni, Fedez, moglie, vita privata

J-Ax è un rapper che è diventato famoso per numerosi tormentoni estivi.

J-Ax, preudonimo di Alessandro Aleotti, è un rapper nato il 5 agosto 1972 sotto il segno del Cancro, è uno dei rapper e cantautori di maggior successo della scena musicale italiana. Cresciuto a Cologno Monzese in provincia di Milano, inizialmente all’interno dell’Articolo 31, ha iniziato la sua carriera da solista e ha fondato, dopo questa prima esperienza, aveva fondato assieme al rapper Fedez un’etichetta discografica indipendente chiamata Newtopia, anche se poi i due (dopo un litigio) avevano interrotto la loro collaborazione artistica.

Dopo quattro anni di silenzio e di gelo, ad ogni modo, i due si sono riappacificati e hanno siglato una pace tanto festeggiata dai loro fan. Parteciperà al concerto di beneficienza organizzato da Fedez nel giugno 2022 chiamato “LoveMi”.

Titolo di studio

J-Ax è cresciuto a Cologno Monzese in provincia di Milano assieme alla sua famiglia.

La scuola non è mai stato il suo forte, motivo per cui dopo le superiori ha iniziato subito a lavorare. Non ha, dunque, frequentato l’università.

Canzoni

J-Ax nel corso della sua carriera ha fatto uscire molti singoli di successo, molti dei quali assieme al rapper Fedez. Tra questi ricordiamo molti tormentoni estivi di successo Vorrei ma non posto, Italiana, Senza pagare, Assenzio, Fiesta!. Anche da solista, ad ogni modo, J-Ax ha pubblicato molti brani di successo, l’ultimo dei quali Sono un fan e Ostia Lido.

Moglie e figlio

J-Ax è sposato con Elaiana Coker, diventata sua moglie nel 2007. La coppia ha avuto un figlio, Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio del 2017. La moglie è nata in Florida e, dopo aver iniziato la sua carriera come modella, ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia diventando una fotografa professionista. Oggi i due e il figlio vivono in centro a Milano.