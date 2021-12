Chi sono Aldo, Giovanni e Giacomo, tre comici con un successo da star

Chi sono Aldo Giovanni e Giacomo? I tre comici negli anni, in qualità di attori, registi teatrali, comici e sceneggiatori hanno ottenuto un importante successo nel Bel Paese.

Chi sono Aldo Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo sono un trio composto da Cataldo Baglio (noto come Aldo), Giovanni Storti e Giacomino Poretti (noto come Giacomo). il più giovane dei tre è Aldo, classe 1958, a cui segue Giovanni (classe 1957) e Giacomo (classe 1956).

Ad accomunare i tre comici, sicuramente, è il loro legame con Milano. Le radici di Aldo sono in realtà a Palermo dove è nato ma, all’età di soli tre anni, si era già trasferito a Milano con la famiglia. Giovanni e Giacomo, invece, sono entrambi nati il primo a Milano e il secondo in provincia di Milano da una famiglia di operai.

L’incontro tra Aldo e Giovanni

Aldo e Giovanni, cresciuti entrambi a Milano, si sono incontrati in quanto hanno frequentato insieme la scuola di melodramma al Teatro Arsenale di Milano.

Giovanni si diploma nel 1977 e Aldo nel 1978 e da quel momento i due diverranno inseparabili. Insieme, infatti, prendono parte a vari spettacoli di cabaret tra cui E domani? (1979) e I suggestionabili. Sempre assieme prendono parte ad alcuni ruoli in fiction televisive come Professione vacanze dove conosceranno anche Giacomo. Quest’ultimo, sempre in questo periodo, recitava nel cabaret Hansel e Strudel e proprio in questa occasione incontrò la moglie Marina Massironi.

Le ambizioni giovanili di Giacomo

L’ambizione di Giacomo, fin da quando era molto piccolo, era entrare a pieno titolo nella compagnia teatrale dei Legnanesi. Una missione che non riuscì a portare a termine ma che, come sappiamo, lo porterà comunque ad avere una brillante carriera.

La nascita del trio: esordi in tv e carriera

Il trio come oggi lo conosciamo composto da Aldo, Giovanni e Giacomo è salito alla ribalta dall’inizio degli anni ’90.

Lo sbarco in tv è nell’estate del 1992 con il TG delle vacanze e da lì a poco parteciperanno a Su la testa! di Paolo Rossi. La prima vetrina televisiva che portò però i tre a farsi conoscere fu “Mai dire Gol”, trasmissione alla quale partecipano dal 1994 al 1997 con la Gialappa’s band. Assieme alla Gialappa’s sperimentano numerosi personaggi, tra cui i sardi (Giovanni è Nico, Aldo è Sgragghiu e Giacomo è il nonno), gli svizzeri (Giovanni è il signor Rezzonico, Aldo è il poliziotto Huber e Giacomo è Fausto Gervasoni), i bulgari, i Padania Brothers, gli arbitri, i wrestler e i tenori e riescono ad entrare nel cuore di molti italiani.

Negli anni 2000 parteciperanno ad altre trasmissioni con la Gialappa’s come Mai dire Domenica (2004), Che tempo che fa (2009) fino a che nel 2016 saranno ospiti al Festival di Sanremo. Attualmente i tre comici hanno una pagina Instagram con più di 700 mila followers.

Il boom nelle sale cinematografiche

Aldo, Giovanni e Giacomo, però, non sono solo tv. I tre comici sono anche riusciti a sbarcare al cinema, e lo hanno fatto con successo. Il film più popolare è certamente Tre Uomini e una gamba del 1997, di cui sono attori ma anche protagonisti. Altre pellicole che li hanno resi famosi sono Così è la vita e Chiedimi se sono felice (2000). Nel 2002 uscirà La leggenda di Al, John e Jack e nel 2004 Tu la conosci Claudia? Con Claudia Cortellesi protagonista.

Nel 2010 partecipano al film la banda dei babbi natale di Paolo Genovese e sbancheranno il botteghino con il film Il ricco, il povero e il maggiordomo del 2014. Nel gennaio 2020 sono tornati al cinema con la pellicola Odio l’estate.

Vita privata

Giacomo Poretti è il compagno di Marina Massironi, conosciuta sul finire degli anni ’80. Giacomo invece è sposato con Annita Casolo, da cui ha avuto due figlie: Clara e Mara comparse insieme al padre sul grande schermo in due occasioni. Ma quali di preciso? La prima volta nel film Chiedimi se sono felice, la seconda nel film Il cosmo sul comò in cui nell’episodio Milano Beach recitano nella parte delle figlie di Giovanni. Il più giovane del gruppo Aldo, invece, è il compagno di Silvia Fallisi. È sposato con lei, vive a Monza e da Silvia ha avuto due figli: Caterina e Gaetano.