Boomerissima, Marcuzzi in Rai con il nuovo programma: di cosa si tratta e ospiti. Fiorello svela il numero della conduttrice su Instagram

Boomerissima, Marcuzzi arriva sui canali Rai con un nuovo programma che vede sfidarsi due generazioni contrapposte. Intanto, nella diretta mattutina su Instagram, Fiorello e Biggio hanno svelato il numero di cellulare della bionda conduttrice.

Boomerissima, Marcuzzi in Rai con il nuovo programma: di cosa si tratta

Boomerissima è il nuovo programma che va in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 10 gennaio. La conduzione è affidata ad Alessia Marcuzzi che dalla Mediaset passa così alla Rai.

Si tratta di un programma che mette a confronto due generazioni: i boomer e i milleanial. Ci saranno durante le puntata e le sfide di generi giochi, ospiti e i balletti

Le squadre che si sfideranno nella prima puntata saranno composte da Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomer; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennial. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto “che ci ha fatto una grande regalo” spiega la conduttrice e Max Pezzali “che in fondo rappresenta entrambe le generazioni”.

Sul suo approdo alla Rai, la Marcuzzi risponde così: “Sono andata io da Stefano Coletta chiedendogli di fare questa sfida su questa rete che mi somiglia. Avevo voglia di mettermi in gioco qui, perché la rete ha le corde giuste per me. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni in cui sono stata a Mediaset, nessuna lite, e mi sono presa del tempo in un momento, quello della pandemia, perché sono cambiata.

In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo”.

Fiorello svela il numero della conduttrice su Instagram

Fiorello e Fabrizio Biggio in attesa di tornare la mattina su Rai 2, vanno in diretta su Instagram. Nell’ultima diretta dei due hanno fatto una gaffe. Nel chiamare Alessia Marcuzzi hanno fatto vedere a tutti il numero di cellulare della conduttrice bionda.

“Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero“, ha sottolineato preoccupato Fiorello mentre la Marcuzzi cominciava a pubblicare sulla storie di Instagram i messaggi dei fan. Arriva anche il messaggio della moglie di Biggio(cugina della Marcuzzi), letto in diretta: “Sei un cretino“.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini incinta? La risposta dell’ex campionessa di nuoto al gossip