X Factor, giudici 2022: altro annuncio ufficiale ed ecco gli altri nomi

X Factor, giudici 2022: prende sempre di più forma il talent, almeno per quando riguarda il pacchetto dei giudici.

X Factor, giudici 2022: un altro nome è stato annunciato da parte di Sky. Si va aggiungere al primo giudice già presentato Fedez. nei prossimi giorni ecco quali potrebbero ultimare il cast dietro al bancone del talent musicale.

X Factor, giudici 2022: altro annuncio ufficiale

Dopo l’annuncio a sorpresa di Fedez come giudice a X Factor 2022, ecco che è arrivato un nuovo annuncio ufficiale sui canali di Sky: si tratta dell’attrice Ambra Angiolini.

In realtà, non è stata una vera e propria sorpresa visto che nei giorni scorsi Dagospia aveva già annunciato trattative in stato avanzato tra l’attrice e l’emittente.

Poi, ecco che nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio è arrivato l’annuncio.

Ecco gli altri nomi possibili

La rivista Chi di Alfonso Signorini rivela quali potranno essere i prossimi due annunci da parte di Sky: si parla di Manuel Agnelli, che a giudicare dalle indiscrezioni sarebbe l’unico nome riconfermato tra quelli dello scorso anno.

Infine, ecco il nome di Dargen D’Amico, artista che da tempo collabora con Fedez e che è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2022, dove si è classificato nono con il brano Dove si balla.

In attesa dell’avvio delle registrazioni – a giugno, con le prime Audition che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza – i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 al link xfactor.sky.it/casting.

