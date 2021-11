Chi è Lodovica Comello: età, biografia, marito, figlio e programmi tv

Chi è Lodovica Comello: l’attrice e presentatrice televisiva diventata grazie alla telenovela argentina per gli adolescenti “Violetta” e per essere la conduttrice di Italia’s Got Talent.

Chi è Lodovica Comello: età e biografia

Lodovica Comello è un’attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, doppiatrice e cantante italiana. Lodovica Comello nasce il 13 aprile 1990 in un paesino di poco più di 8000 anime, San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, la patria del famoso prosciutto crudo DOP dove i genitori sono proprietari di un piccolo negozio.

A sette anni i suoi genitori, Anna Lizzi e Paolo Comello la iscrivono al corso di danza, chitarra e canto. Partecipa a diversi concorsi letterari e canori e diplomatasi nel 2008, prende parte all’audizione per entrare al Music, Arts & Show (MAS), istituto specializzato nel mondo dell’intrattenimento. Frequenta la scuola e viene scelta per il coro e corpo di ballo nei musical legati alla serie “Il mondo di Patty”.

Marito e figlio di Lodovica Comello

Il 1° aprile 2015 sposa il produttore argentino Tomas Goldschidt, più grande di Lodovica di 6 anni. I due si sono conosciuti sul set di “Violetta” e l’amore ha fatto si che Tomas si trasferisse in Italia per Lodovica. Nel 2019 hanno dato luce al loro primogenito, Teo.

Lodovica Comello: programmi tv

Nel 2011 viene selezionata per una nuova serie tv di produzione della Disney Channel chiamata Violetta. La serie cambia completamente la vita di Lodovica: la ragazza infatti parte per Buenos Aires, frequenta un corso intensivo di spagnolo per poter recitare la parte di Francesca.

Nel 2015 conduce Italia’s Got Talent, talent show prodotto da Sky e in onda su TV8. Alterna così il suo lavoro di conduzione del “Singing in the car” e “Kid’s Got Talent” con la partecipazione nel film “Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi.

Nel 2017 partecipa infatti al 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non mi basta mai” dove si piazza dodicesima. Lodovica lancia “Una canzone per me”, un progetto digitale per aspiranti musicisti al fine di coinvolgerli nella creazione del suo nuovo singolo chiamato poi “Run”. Continua la sua carriera da conduttrice: viene riconfermata per la terza edizione di “Italia’s Got Talent” per la terza volta di seguito, “A me mi piace”, un programma radiofonico su Radio 105 e “Mix and Match” per la Sky. Torna a recitare nel ruolo di Dafne nella serie TV in stile comedy e tutto al femminile “Extravergine” prodotta da Fox, insieme a Pilar Fogliati. Lodovica trova il tempo anche per lanciare il suo podcast L’Asciugona in cui parla di gravidanza in toni ironici.