Belve arriva in anticipo con la nuova stagione: quando la prima puntata e chi sono gli ospiti

Belve torna con la nuova stagione prima del previsto. Anticipata la prima puntata dopo un cambio di programma sui canali Rai. Torna così il programma pungente con ospiti di rilievo che risponderanno alle curiose domande della conduttrice Francesca Fagnani.

Belve arriva in anticipo con la nuova stagione

Ritorna il programma Belve su Rai 2 in prima serata con la conduzione di Francesca Fagnani. La nuova stagione arriva in anticipo sulla tabella di marcia a causa di un cambio di programma sui canali Rai. L’evento “Una Nessuna Centomila” giunto alla sua seconda edizione ed in programma all’Arena di Verona per il prossimo 26 settembre, è stato rimandato al 2024. Questo perché la direttrice artistica dell’evento Fiorella Mannoia non sta bene e ha dovuto dare forfait. Dunque, rimandato il concerto contro la violenza sulle donne.

Quando la prima puntata e chi sono gli ospiti

La prima puntata va in onda martedì 26 settembre 2023. I primi ospiti annunciati sono Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto, Raoul Bova. Elly Schlein, dopo aver accettato, è invece tornata sui suoi passi. Inoltre, per questa nuova edizione è previsto un cast fisso con Vincenzo De Lucia e le Eterobasiche oltre ad una serie di stand up affidati ad attori e attrici.

