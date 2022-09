Silvio Berlusconi su Tik Tok, la nuova sfida di Forza Italia: il 1° video

Silvio Berlusconi sbarca sul nuovo social giovanile in cerca di nuovi consensi, primi fra tutti quelli dei giovani. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del consiglio – come anche altri leader di partito – sta provando a giocare la sua partita a 360 gradi.

Alla fine, come anche Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha deciso di puntare anche su Tik Tok. La sua video presentazione, come era prevedibile, è quella di sempre: giacca, cravatta e distintivo FI all’occhiello, seduto alla classica scrivania dove siamo sempre stati abituati a vederlo per i suoi video più importanti.

L’esordio di Berlusconi

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, per la prima volta sbarca su Tik Tok.

Per cercare di rivolgersi ad un pubblico giovanile, esordisce con un “ciao ragazzi, eccomi qua, sul mio canale ufficiale di Tik Tok. Su questa piattaforma il sessanta per cento di voi ha meno di trent’anni. Soffro di un po’ di invidia – ha ammesso – ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Discuteremo del vostro futuro e vi racconterò di come vogliamo rendere l’Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni”, anticipa, aggiungendo che “sono sempre io”.