Milan, Pioli si prepara a sfidare il Napoli: “Possiamo fare bene”

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, il Milan di Pioli si appresta a sfidare il Napoli. Prima in Serie A e dopo nel doppio confronto in Champions League. Gran parte della stagione verrà decisa nel mese di Aprile, fondamentale per gli sviluppi della competizione europea e della posizione in classifica.