Chi è Kevin Bortuzzo, fratello minore di Manuel

Kevin Bortuzzo è il fratello minore di Manuel Bortuzzo, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nella serata del 7 gennaio entrerà nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al fratello maggiore.

Chi è Kevin Bortuzzo

Kevin Bortuzzo è il fratello minore di Manuel Bortuzzo e ha 15 anni. La loro differenza di età è di 7 anni e condivide con il fratell la passione per il nuoto (è un nuotatore anche lui).

Su di lui non si sa molto, se non che i due sono cresciuti insieme assieme alle sorelle Jennifer e Michelle e si sono sempre sostenuti l’uno con l’altro. La mamma di Manuel e Kevin Rossella Corona, in una recente intervista al settimanale Chi, ha rimarcato come tra i due ragazzi ci sia sempre stata una grandissima affinità e intesa. Kevin ha sempre seguito, passo dopo passo, l’avventura di Manuel nella casa e non ha mai mancato di dargli tutto il supporto possibile sui social network tramite storie e frasi di incoraggiamento.

Una sorpresa per fare cambiare idea a Manuel?

Manuel Bortuzzo, secondo quanto lui stesso ha dichiarato, vorrebbe lasciare la casa del Grande Fratello tra il 14 e 17 gennaio. Una decisione che sarebbe stata anche confermata dal padre. Una sorpresa che anche lo scopo di far cambiare idea a Manuel, cercare di convincerlo a farlo rimanere nella casa?

Curiosità

Sulla sua pagina Instagram non manca di condividere selfie o scatti con il fratello maggiore Manuel.