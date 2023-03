Al Pantheon biglietto di ingresso a 5 euro ma diverse categorie potranno comunque accedere gratuitamente. È quanto deciso dal nuovo accordo. L’accesso ai fedeli per la partecipazione alle attività religiose e di culto continuerà ad essere totalmente libero.

Roma, per entrare al Pantheon biglietto a 5 euro

Dopo una lunga discussione in merito al biglietto del Pantheon a Roma, ora la decisione: per entrare nel Pantheon si pagherà 5 euro, anche se alcune categorie potranno continuare ad accedere gratuitamente. Il 70% del ricavato andrà al ministero della Cultura, mentre il 30 % alla diocesi di Roma. Questa è la nuova convezione sul Regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres, nota più comunemente con il nome di Pantheon.

A sottoscrivere l’accordo, il Ministero della Cultura, il quale è stato rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Musei e dal Direttore della Direzione Musei statali città di Roma, e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres.

Gratuità del Pantheon

L’ingresso al Pantheon, in particolare, lo pagheranno soprattutto i turisti: i cittadini romani verranno infatti esentati, così come i minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche.

La Diocesi di Roma utilizzerà le risorse per attività caritative e culturali e per attività di manutenzione, conservazione e restauro di chiese di proprietà statale presenti nel suo territorio: “Deve essere chiaro che da parte della Diocesi non vi sarà alcun utile economico” precisa infatti il vescovo ausiliare di Roma, Daniele Libanori. Il ministro Sangiuliano ha poi sottolineato che parte delle risorse ricavate andranno anche al Comune e, ovviamente, “per la cura e la riqualificazione del Pantheon”

I ragazzi fino a 25 anni pagheranno per entrare al Pantheon un biglietto di 2 euro.