Fabrizio Moro a Finale di Pollina 22 agosto: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Fabrizio Moro a Finale di Pollina: lunedì 22 agosto l'artista fa tappa in Sicilia per continuare il suo tour estivo.

Fabrizio Moro a Finale di Pollina il 22 agosto. Continua in giro per l’Italia il tour estivo del cantante con tappa, questa volta, in Sicilia. C’è grande attesa per il cantante con gli ultimi biglietti ancora disponibili.

Fabrizio Moro a Finale di Pollina 22 agosto: scaletta delle canzoni

Fabrizio Moro lo scorso maggio annunciava il suo nuovo tour “La mia voce” in giro per l’Italia: “Quando è scoppiata la pandemia, avevamo da poco concluso il tour “Figli di nessuno“ nel 2019.

Non avevamo quindi nuovi tour in programma o concerti da recuperare. Dopo questo incubo, il “via libera” ci è stato dato la prima settimana di aprile. Ci è stato garantito che per i nuovi concerti non ci sarebbero state né restrizioni, né limiti e in un mese abbiamo organizzato questo primo giro. Arriveranno altre date, altri concerti. Torniamo a suonare finalmente, e ci torniamo con la voglia di un adolescente che ha appena imparato bene il suo primo giro di accordi.

Vi bacio… tutti. Ci vediamo fra poco. Fab”.

Lunedì 22 agosto è in scena a Finale di Pollina al Teatro Parco Urbano di Palermo (in collaborazione con il comune di Pollina e Puntoeacapo). Di seguito ecco la scaletta della canzoni che l’artista poterà sul palco durante la serata siciliana:

La mia voce

Questa è benzina

Svegliati

Figli di nessuno

Le cose che hai da dire

Domani

Tutto quello che volevi

Eppure mi hai cambiato la vita

Alessandra sarà sempre più bella

Ho bisogno di credere

Nun c’ho niente

Sei tu

Non mi avete fatto niente

L’eternità

Me’ nnamoravo de te

Quasi

Libero

Sono come sono

Continuare a cercare

Il senso di ogni cosa

Sono solo parole

Portami via

Pensa

Parole rumori e giorni

Da una sola parte

Pace

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto di Moro sono ancora disponibili sul sito ticketone.it per poter ancora partecipare all’evento dell’artista. I prezzi dei tagliandi ancora disponibili vanno dai 34,50 ai 46 euro. L’orario di inizio è previsto per le ore 21. Le prossime date del suo tour sono:

23 agosto a Le Castella , Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

, Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 24 agosto a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) 26 agosto a Montorio al Vomano (Caserta)

(Caserta) 27 agosto a Sant’Elpidio a Mare (Fermo)

(Fermo) Oltre ai concerti estivi, sono già in programma due importanti appuntamenti anche in inverno: il 18 dicembre Fabrizio suonerà ad Assago, al Mediolanum Forum. Il 21 dicembre sarà invece protagonista al Palazzo dello Sport di Roma.

