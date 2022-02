Chi è Irene Ferri: carriera, marito, figli, curiosità

Irene Ferri è un’attrice, volto protagonista della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti.

Sarà ospite anche a Verissimo sabato 18 febbraio 2022 nel salotto di Silvia Toffanin.

Chi è Irene Ferri: esordi e carriera

Irene Ferri è un attrice, classe 1972, nata a Roma sotto il segno dell’Ariete. Volto anche del piccolo schermo, fa il suo esordio per il cortometraggio “Assunta”, diretto da Eros Puglielli e da quel momento la sua carriera è sempre stata in crescendo da quel momento in poi.

Nel 1994 e il 1996 Ferri decide di dedicarsi alla recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia per cercare di emergere come attrice. Nel 1999 la si vede nel programma “Solletico”, accanto a Mauro Serio e poi in fiction come “Questa casa non è un albergo”, “Le ragioni del cuore” e “Sospetti”, “Grandi domani”. La si è poi vista all’interno di altri set come Lea – Un nuovo giorno e in “Tutti pazzi per amore”. Recita poi nel ruolo di Giuliana Perego nella Fiction “Fosca Innocenti”.

Marito e figli

Irene Ferri nel 2014 ha sposato l’imprenditore Costanzo Gianni. La coppia ha anche due figli: Adriano, nato nel 2007 e Frida, nata invece nel 2012.

Uno dei suoi idoli è Pino Daniele, in particolare il brano “Napule è”.

Curiosità

L’attrice ha un peso di circa 55 chili di peso per 1,75 metri di altezza.