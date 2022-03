Chi è Matteo Oscar Giuggioli: vita privata, fidanzata, film, Vostro Onore

Chi è Matteo Oscar Giuggioli: il giovane attore nonostante l’età ha già alle spalle importanti partecipazioni sia al cinema sia in fiction. Nel 2022 è su Rai 1 al fianco di Stefano Accorsi.

Chi è Matteo Oscar Giuggioli: vita privata

Matteo Oscar Giuggioli è nato a a Milano il 31 dicembre 2000. Dopo aver studiato in una scuola teatrale inizia a lavorare come attore in teatro per poi proseguire la sua carriera nel cinema e fiction.

Dal 2015 al 2016 ha frequentato un corso di recitazione presso la scuola teatrale L’Armadillo e ha debuttato in teatro in alcune produzioni, come il musical That’s Entertainment e Don Chisciotte, in cui ha recitato come protagonista. Tra le sue passioni ci sono: il canto, la danza, il pianoforte, il basket, lo sci e l’equitazione.

Giuggioli: fidanzata

Secondo i rumors di gossip sembra che il giovane attore sia fidanzato con Alice Luvisoni, anche lei attrice che è apparsa nella quarta stagione della serie Skam Italia.

Matteo Oscar Giuggioli: Vostro Onore

Nel febbraio 2022, Matteo prende parte alla serie su Rai uno “Vostro Onore” al fianco di Stefano Accorsi. La serie è composta di 4 puntate e si incentra sulla figura di un giudice. Nel cast ci sono anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

Film dell’attore

Matteo è ancora agli inizia della sua carriera cinematografica ma può contare su partecipazioni importanti come Gli sdraiati e Succede ma anche Sotto il sole di Riccione.

Nel 2019 l’attore ha debuttato nella serie Un passo dal cielo 6 ma è con Buongiorno mamma che Matteo Oscar Giuggioli ha raggiunto il grande successo.