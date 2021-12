Chi è Ilaria Spada, l’attrice moglie di Kim Rossi Stuart

Ilaria Spada è un’attrice, ballerina e conduttrice televisiva nota al grande pubblico anche come partner di Kim Rossi Stuart.

Chi è Ilaria Spada, dal ballo alla tv

Ilaria Spada è nata il 27 febbraio 1981 a Latina ed ha un padre italiano e una mamma di origine tunisina. Per ben 14 anni ha studiato danza classica e canto e ha un diploma di maturità classica. Nel 1998 si fa notare per la prima volta prendendo parte al concorso di bellezza Miss Italia, dove viene eletta Miss Eleganza. Negli anni 2000, agli arbori del suo ingresso nel mondo dello spettacolo, prende parte ad alcuni progetti cinematografici come il film Via Del Corso e Telethon. Nel 2002 partecipa alla trasmissione Veline di Canale 5 per diventare ballerina di Striscia la Notizia: non vince, ma entra nelle otto finaliste. Grazie al ballo, però, entrerà nel cast di Ciao Darwin come ballerina ma inizierà a farsi strada anche come volto televisivo. Nel 2004 in occasione dell’Europeo di Calcio debutta come conduttrice al programma Rai Azzurri per presentare nell’estate Atene (trasmissione dedicata ai giochi olimpici).

Le fiction

Il 2006 è un anno di svolta per Ilaria perchè inizierà a dedicarsi alla recitazione. Qualche esempio? La si vede recitare in Codice Rosso (fiction di Canale 5) ma anche in Don Matteo nel ruolo di Amanda. Nel 2014 è nel cast di Un matrimonio da favola e Arance e Martello. Tra le fiction più recenti invece troviamo Immaturi del 2018 e Tutta un’altra vita del 2019.

Vita privata

Ilaria Spada è piuttosto conosciuta anche per essere la moglie di Kim Rossi Stuart. Nel 2011, dopo pochi mesi che i due erano insieme, ha scoperto di essere incinta del primogenito Ettore. I due si sono conosciuti a casa di Caterina Balivo durante una cena fra amici: tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da allora i due sono inseparabili. Nel marzo 2019, poco prima di dare alla luce il secondo figlio Ian, i due si sono sposati. A novembre 2021 ha dichiarato al settimanale F di essere in attesa del terzo figlio. I due oggi vivono assieme a Roma.