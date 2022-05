Letizia Battaglia, serie tv Rai: quante puntate, trama, cast, quando va in onda

La serie tv su Letizia Battaglia è stata progettata come una mini-serie e andrà in onda in due puntate, il 22 e il 23 maggio 2022

Il 22 e il 23 maggio andrà in onda una mini-serie tv della Rai dedicata a Letizia Battaglia. Ecco cosa c’è da sapere sulla serie tv dedicata a Letizia Battaglia.

Letizia Battaglia, serie tv: trama

La serie tv in onda sulla Rai su Letizia Battaglia, girata dal regista Roberto Andò, racconta la parabola di una vita unica, quella della grande fotografa siciliana che è diventata anche un simbolo della lotta alla mafia. Ad interpretare Letizia sarà Isabella Ragonese e la serie sarà trasmessa in concomitanza col trentesimo anniversario della strage di Capaci, in prima visione su Rai 1.

Il progetto cercherà di trasmettere quella che è stata la coraggiosa testimonianza di Letizia, e il titolo della serie sarà “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” (prodotta da Bibi Film). Partendo dalla sua infanzia e scavando nella sua adolescenza, si arriverà a raccontare le battaglie portate avanti la Letizia nel corso della sua vita.

Quante puntate

La fiction è stata progettata come una mini-serie e andrà in onda in due puntate, il 22 e il 23 maggio 2022. Letizia Battaglia ha fatto in tempo a partecipare al progetto del film, ma purtroppo non potrà vedere la messa in onda in quanto è venuta a mancare il 13 aprile 2022 (aveva 87 anni).

Cast

A indossare i panni della protagonista è Isabella Ragonese.

Location

La mini-serie è girata tra Palermo e Roma.

In Sicilia sono state girate anche alcune scene nella località turistica di Mondello, mentre a Roma nella zona del Foro Italico e piazza Marina, corso Vittorio Emanuele e altri angoli del centro città.