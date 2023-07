Forte dei Marmi, Bonucci e Laura Chiatti festeggiano in spiaggia e il sindaco si infuria: “Inaccettabile”

Forte dei Marmi, Bonucci e Laura Chiatti hanno organizzato un mega party in spiaggia insieme ad altri amici vip. Tuttavia, la mega festa non è piaciuta e non era stata autorizzata come è avvenuta dal sindaco che ha diramato una dura nota.

Forte dei Marmi, Bonucci e Laura Chiatti festeggiano in spiaggia

Una serata con super vip in spiaggia a Forte dei Marmi, a partire da Leonardo Bonucci e Laura Chiatti. Con loro anche Martina Maccari, l’attore Marco Bocci e la compagna Laura Chiatti, gli ex calciatori Riccardo Montolivo, Marco di Vaio e Demetrio Albertini, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara e l’allenatore Chicco Evani.

Lo stabilimento balneare, dove si è svolto il party, aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati della stessa, illuminazione dell’area interessata e tappeti di cocco, il tutto nella misura prevista dall’ordinanza sindacale. Tuttavia, dai video e foto della serata, si possono notare tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso.

Il sindaco si infuria: “Inaccettabile”

Il mega party in spiaggia non è piaciuto al sindaco Bruno Murzi che ha pubblicato anche una nota polemica. “La festa così come si è svolta – afferma il sindaco – non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la Polizia Municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata.”

“Noi come amministrazione facciamo tutto il possibile per controllare – prosegue Murzi – e là dove vi siano irregolarità sanzionare e cercare di ridurre il danno, ma ci vuole la collaborazione di tutti e in particolare il supporto dell’associazione di categoria, l’Unione Proprietari Bagni che mi auguro possa intervenire con i propri associati affinché queste prepotenti fughe in avanti non accadano più”.

