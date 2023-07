Ligabue, nuove date aggiunte e annunciate per il tour autunnale: dove e quando ci sono i concerti

Ligabue ha aggiunto ed annunciato così alcune nuove date al suo tour autunnale. Il cantautore, attraverso i suoi canali social, ha dato la bella notizia ai suoi fan che avranno così altre opportunità per seguire ed ascoltare la sua musica.

Ligabue, nuove date aggiunte e annunciate per il tour autunnale

Luciano Ligabue ha annunciato nuove date per il suo tour autunnale. Il suo nuovo tour, che avrà inizio in autunno e andrà a “raccontare” le canzoni del nuovo album, intitolato Dedicato a noi, con l’uscita prevista per Settembre. Senza dubbio una bellissima notizia per i tanti fan di Ligabue, pronto così ad aumentare il suo ricchissimo palmarès, fatto di dischi e canzoni, alcune delle quali passate alla storia.

Il tour avrà il medesimo nome dell’album e toccherà moltissime mete, così da poter investire con la propria musica più fan possibili. Da nord a sud, partendo il 9 Ottobre e concludendo il 21 Novembre: un viaggio musicale lungo e intenso. Il “Dedicato a noi tour” è stato annunciato dallo stesso Ligabue tramite i social con una diretta su Instagram. Dopo la notizia è già possibile acquistare i biglietti, dalle ore 10:00 di Mercoledì 28 Giugno, per i soli iscritti al fanclub barMario. Per tutti gli altri acquistabili dal 29 Giugno, ore 11:00, su Ticketone.

Così, dopo Riderai, arrivano le date e le tappe:

Verona, 9 Ottobre 2023: Arena di Verona

Torino, 14 Ottobre 2023: Pala Alpitour

Firenze, 17 Ottobre 2023: Nelson Mandela Forum

Bologna, 20 Ottobre 2023: Unipol Arena

Brescia, 24 Ottobre 2023: Brixia Forum

Padova, 27 Ottobre 2023: Arena Spettacoli Padova Fiere Padiglione 7

Rimini, 30 Ottobre 2023: Stadium

Ancona, 3 Novembre 2023: Pala Prometeo

Perugia, 6 Novembre 2023: Pala Barton

Genova, 13 Novembre 2023: Stadium

Livorno, 16 Novembre 2023: Modigliani Forum

Eboli, 21 Novembre 2023: Pala Sele

Dove e quando ci sono i concerti

Il cantautore ha annunciato sui suoi canali sociale le nuove date che così raddoppiano gli appuntamenti di Verona, Torino e Genova. I biglietti per i nuovi concerti sono già disponibili su TicketOne.