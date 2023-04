L’ex Suor Cristina sulla sua verginità ecco cosa ha detto a L’Isola dei Famosi: la naufraga con chi è fidanzata?

L’ex Suor Cristina Scuccia sta partecipando al reality Mediaset L’Isola dei Famosi. Nell’ultima puntata le è stato chiesto della su averginità, soprattutto dopo la scelta di lasciare l’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

L’ex Suor Cristina sulla sua verginità ecco cosa ha detto a L’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina dell’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, dopo un periodo di due anni in Brasile per il noviziato, ha preso i voti nel 2012. Nel salotto di Verissimo su Canale 5, nel novembre 2022, ha annunciato di aver deciso di abbandonare la vita da suora. Dopo al sua clamorosa scelta, ha preso parte come naufraga a L’Isola dei Famosi.

Nell’ultima puntata dell’edizione de L’Isola, la conduttrice Ilary Blasi, ha fatto una domanda scomoda all’ex suore: “Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?“. La diretta interessata ha preferito replicare con ironia: “Cosa? Sono Leone io“. Poi, ecco chi preferisce tra i naufraghi l’ex suora: “Helena in questo momento rappresenta per me una sicurezza“, spiega Cristina che poi rivela: “Mentre ho avuto una divergenza con Nathaly ma poi ho chiesto scusa. Non riesco a capire il suo modo di porsi. Perché alcune volte è gentile altre mi parla urlando”.

La naufraga con chi è fidanzata?

Nell’intervista a Verissimo, durante la quale ha annunciato il suo cambiamento di vita, Cristina Scuccia ha ammesso di essere single. Quando Silvia Toffanin ha voluto approfondire la sua situazione sentimentale, la 34enne si è limitata a dire: “Ho tanti spasimanti”. Tuttavia secondo notizie di gossip l’ex suora potrebbe avere un fidanzato in segreto mentre secondo altri avrebbe una relazione con una donna in Spagna, dove si è trasferita da qualche anno.

