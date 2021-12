Chi è Giuseppe Brindisi, conduttore di “Zona Bianca”

Giuseppe Brindisi è un giornalista e conduttore della trasmissione Zona Bianca su Rete 4. Conosciamolo un po’ meglio.

Chi è Giuseppe Brindisi: esordi e carriera

Giuseppe Brindisi è un giornalista italiano nato a Modugno il 7 giugno 1962. Da giovanissimo iniziò ad operare nel campo dello spettacolo e della radio come deejay e speaker in terra di Puglia e studiò scienze politiche all’Università di Bari. Nel 1990 debutta in televisione in ambito sportivo a Pressing, in onda su Italia 1. Trasferitosi a Milano, si inserisce nella redazione di Videonews e fece carriera come inviato di Pressing e conduttore del telegiornale sportivo di Italia 1 Studio Sport. Passato poi a Studio Aperto nel 1993 iniziò a trattare le tematiche di attualità e nel 2000 prese le redini della redazione romana di Studio Aperto. Nel 2001 passò poi al Tg5 come capo della redazione Internet passando poi alla conduzione della edizione della notte fino al 2011. Altre sue esperienze di peso furono a Verissimo e News Mediaset. Dal 2013 passò al Tg4 e le sue principali esperienze su questa rete furono Dentro la Notizia e Dalla Vostra parte. Nella stagione 2018-2019 ha condotto, assieme a Veronica Gentili, la trasmissione Stasera Italia e attualmente è conduttore di Zona Bianca (sempre su Rete 4).

Vita privata e moglie

Giuseppe Brindisi è sposato con Annamaria Capozzi, giornalista professionista, con la quale ha dato alla luce una figlia. Attualmente vive a Roma e sulla sua vita privata, essendo un professionista molto riservato, si sa davvero poco. La moglie Annamaria è una giornalista che si occupa di spettacolo, costume e società, oltre alla cronaca rosa e sport. Collabora con Mattino 5 e fa ormai questo lavoro da anni.