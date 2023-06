Chi è Anastasio, rapper e vinctore di X Factor: carriera e vita privata

Il panorama musicale italiano conta ormai tanti artisti, grazie soprattutto ai talent show. Andiamo a scoprire allora chi è Anastasio, rapper e vincitore della dodicesima edizione di X Factor.

Ecco qualche curiosità su di lui.

Anastasio, chi è: il percorso e la vittoria di X Factor

Un giovane artista che è alla ricerca del giusto pubblico, che sembrava aver trovato con la partecipazione al talent show X Factor. Nel 2018 infatti Anastasio si è presentato alle audizioni con un pezzo inedito, La fine del mondo, lasciando tutti i giudici senza parole. Da Asia Argento a Fedez, tutti apprezzano la sua canzone, capendo la sua “necessità di scrivere”.

Il rapper ha infatti dimostrato voglia e bisogno di scrivere e di esprimersi, come mai fatto prima. I giudici lo confermano con 4 “sì”, permettendogli di continuare il percorso. Sarà la volta del dentro-fuori, dove canta “Generale” reinterpretando il brano e guadagnandosi una delle sedie per il team di Mara Maionchi. Da lì in poi non ce ne sarà per nessuno e Anastasio vincerà il programma.

Così, dal 2018 comincia la sua strada in campo musicale, grazie anche alla vittoria e al contratto con la Sony. Un trionfo importantissimo che lo porta ad avere tanta popolarità, senza poi confermarsi.

Attualmente vanta due dischi all’attivo: Atto zero (nel 2020) e Mielemedicina (nel 2022).

Vita privata

Nato a Meta i 13 Maggio 1997, dela vita privata di Marco Anastasio (suo vero nome) non si sa molto. Molto attaccato alla sua terra, si fa conoscere con la canzone Come Maurizio Sarri, che riceve un buon successo.

Per il resto, si possono seguire le sue vicende sui social, nonostante abbia perso un po’ di quella “fama” acquisita dopo la vittoria. Attualmente sta lavorando su se stesso per presentare nuove creazioni che possano trovare l’approvazione del pubblico.