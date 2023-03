Raiz, chi è il cantautore e attore di Mare Fuori: vita privata, Almamegretta, canzoni

Chi è Raiz, cantautore e attore volto di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori. Voce della band hip-hop Almamegretta, è anche l’autore della colonna sonora dell’amata serie tv targata Rai. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Raiz, vita privata e carriera del cantautore e attore di Mare Fuori

Nato a Napoli il 22 aprile 1967, Raiz, all’anagrafe Gennaro Della Volpe, ha 55 anni ed è un noto cantautore italiano che negli anni si è ritagliato uno spazio anche come attore. Fin da piccolo appassionato di musica, cresce tra Napoli e Milano prima di lanciarsi nell’ambiente hip-hop. Negli anni Novanta diventa la voce del collettivo Almamegretta, con i quali registra sette album e diversi successi. Tra i loro lavori spicca l’album Sanacore, considerato uno dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stones. A partire dal 2001 Raiz comincia a coltivare anche una carriera da artista solista, che lo porta a pubblicare quattro album in studio dai quali estrae i singoli Scegli me, Wop e Uno. Nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con molti celebri artisti partenopei, tra cui Pino Daniele, Nino D’Angelo e Teresa De Sio.

In contemporanea alla musica, Raiz ha portato avanti anche un’altra carriera artistica, quella da attore. Dagli anni Duemila ad oggi ha recitato in molte produzioni, sia per il cinema che per la tv. Tra le sue apparizioni sul grande schermo ricordiamo Aspettando il sole, Tatanka, L’agenzia dei bugiardi e Mixed by Erry di Sidney Sibilia. In tv ha recitato in diverse fiction e serial, tra cui L’ispettore Coliandro e I Bastardi di Pizzofalcone. In particolare, il pubblico ricorda Raiz per aver dato il volto a Don Salvatore Ricci, potente boss della camorra di Mare Fuori, serie culto targata Rai. L’artista ha inoltre contribuito alla colonna sonora della serie, composta da Stefano Lentini. Raiz ccompagna Matteo Paolillo, in arte Icaro, e Lolloflow nella sigla della serie, O’ Mar For. Canta inoltre i brani Ddoje mane e Tic Toc (Non è andata così).

Vita privata: moglie, figli, social

Si sa pochissimo circa la vita privata di Raiz, che non è solito condividere sul web troppi dettagli sui suoi familiari. Il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 50mila follower, è molto attivo ma è dedicato soprattutto alla sua carriera attoriale e musicale. In alcuni suoi post ha svelato di avere una figlia, di nome Lea, ma non si sa nulla circa l’attuale situazione sentimentale dell’artista.