Maria Elena Boschi, chi è il fidanzato Giulio Berruti

Giulio Berruti è un attore conosciuto anche per essere il fidanzato della parlamentare ed ex ministra Maria Elena Boschi

Chi è Giulio Berruti

Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, è nato a Roma sotto il segno della bilancia. Suo padre è un famoso chirurgo e sua madre è l’avvocatessa Francesca Romana Reggiani. Giulio dopo il diploma al liceo scientifico si iscrive alla scuola di Odontoiatria dell’Università Tor Vergata. Nel 2010 raggiunge la laurea in Odontoiatria per poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo con apparizioni sulle passerelle. Giulio nel 2018 pubblica anche un romanzo edito da Mondadori dal titolo “Nutshell – Romanzo”.

La carriera di attore

Giulio Berruti muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2005 quando è nel cast del film Melissa P. e della pellicola Scrivili sui muri. Nel 2006 interpreta Thomas nella miniserie La Freccia Nera e conquista il pubblico con il film La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa andato in onda su Canale 5. Recita poi sul schermo nella serie Matrimoni e altre follie e in Squadra Antimafia – il Ritorno del boss, dove prende il posto di Marco Bocci. Nel 2018 ritorna in TV partecipando al talent show Dance Dance Dance (vincendo). Ha recitato anche in Lizzie McGuire – Da liceale a pop star (2003); 10 regole per fare innamorare (2012) e Notti magiche di Paolo Virzì (2018).

Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio: matrimonio in arrivo?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme da diversi anni e spesso sono stati paparazzati dalla cronaca rosa. Se tra i due pare abbiano attraversato per diverso tempo un periodo di crisi, ora parrebbe essere tornato il sereno. La coppia, infatti, sembra ad essere ad un passo dal matrimonio. I due sono stati paparazzati in vacanza in montagna (in estate Berruti era stato fotografato in barca) e anche sui social si sono molto riavvicinati. I fiori d’arancio sono quindi dietro l’angolo? Sarà il tempo a dirlo.

L’ex ministra, comunque, ha fatto sapere anche di essere pronta per avere un figlio proprio da Berruti.