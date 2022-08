Chi è Federica Aversano, nuova tronista di Uomini e Donne

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Federica Aversano

Federica Aversano, originaria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, è del 1993 ed ha 28 anni. Conosciuta dai telespettatori per essere già stata corteggiatrice, nella scorsa edizione, del tronista Matteo Ranieri, ora è pronta a rimettersi in gioco come tronista nel programma di Canale 5.

La sua vita è stata difficile fin da quanto era molto piccola, tanto che ha perso il padre all’età di otto anni. Già madre di un bambino di due anni avuto da una precedente relazione, Federica tornerà in trasmissione sperando in questa occasione di trovare l’amore vero. Con il papà del bambino i rapporti sono ottimi per amore del figlio, ma i due non formano più una coppia da tempo.

Federica ora è single da tre anni e lavora come insegnante.

Federica non è stata la scelta di Matteo Ranieri, che le ha preferito l’altra corteggiatrice Valeria Cardone.

Social

Federica Versano ha già avuto modo di farsi conoscere nella precedente edizione di Uomini e Donne: il suo profilo Instagram conta già oltre 100 mila follower.