Chi è Mollie O’Callagan, regina dei 200 stile libero dopo Pellegrini

Mollie O’Callaghan è una nuotatrice australiana, vincitrice di due medaglie d’oro e una di bronzo ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020. Ai mondiali di nuoto in Giappone, ha infranto il record del mondo di Federica Pellegrini sui 200 stile libero.

Chi è Mollie O’Callaghan

Mollie O’Callaghan è una nuotatrice australiana, 19 anni, specializzata nello stile libero. Già vincitrice di due medaglie d’oro e una di bronzo ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, è nata il 2 aprile 2004 ed è considerata una promessa del nuoto australiano.

Record del mondo nei 200 stile libero dopo Pellegrini

Ai mondiali di nuoto in Giappone 2023, O’Callagan ha infranto il record del mondo di Federica Pellegrini sui 200 stile libero. La 19enne nuotatrice del Queensland ha preceduto la connazionale Ariarne Titmus (1’53″01) che, solo tre giorni fa, aveva stabilito il record del mondo dei 400 sl ed era data per grande favorita anche nella gara dei 200 stile libero. Il record del mondo di Federica Pellegrini, il più longevo della storia del nuoto, è durato per ben 14 anni ed era di 1’52″98.

I complimenti di Pellegrini

Dopo la bellissima gara, l’australiana ha ricevuto i complimenti anche di Federica Pellegrini via social.

A fine gara, anche la campionessa australiana è rimasta incredula e non ha nascosto lo stupore per la grande impresa scoppiando in lacrime.