Giucas Casella al Gf: change, Delia, amicizie nella casa, altezza

Giucas Casella è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che potrebbe arrivare a giocarsi la vittoria lunedì 14 marzo 2022. Lui e la principessa Jessica Selassiè, infatti, si giocheranno l’ultimo posto in finale. Ma cosa ha fatto Giucas Casella al Gf?

Chi è Giucas Casella

Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è nato nel 1949. È un illusionista e personaggio televisivo, tanto che ha portato questa sua arte all’interno di molti programmi.

Nel 2008 ha preso parte all‘Isola dei Famosi 6, che ha però abbandonato prematuramente a causa di un malore. Nel 2018 ci ha riprovato ma dopo 6 settimane ha dovuto abbandonare di nuovo. Al Grande Fratello Vip 6, invece, è riuscito a rimanere nella casa del Grande Fratello fino all’ultimo giorno utile.

Giucas Casella al Gf: il “change”

Certamente Giucas Casella è stato uno dei personaggi che in questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip hanno intrattenuto il pubblico.

Uno dei suoi motti principali, ripetuti durante tutte le puntate, è l’ormai celebre grido “Change, change, change, change!” molto amato anche dal presentatore Alfonso Signorini. Altra sua frase famosa è il “Guardami, guardami” così come è stato protagonista anche di molti scherzi.

Giucas Casella Gf: Delia Duran

Giucas Casella è stato protagonista nella casa anche di siparietti divertentissimi con Delia Duran, fidanzata di Alex Belli. Nell’ultima settimana, ad esempio, ha provato a ipnotizzare Delia ma ha finito per perdere l’equilibrio negli istanti in cui si è lasciato cadere sul corpo della ragazza. Il numero, quindi, non è riuscito e si è rivelato un flop.

Oltre a questo piccolo istante di intrattenimento andato a male, Giucas ha più volte rimarcato di essere rimasto affascinato da Delia Duran. In più occasioni, infatti, ha rimarcato che alla vista della ragazza le si alza la sua “bandiera”. Assieme a Delia si è anche prodigato in una doccia super hot con la ragazza che gli passava sensualmente una spugna addosso e ballava sotto la doccia.

Le amicizie nella casa

Giucas Casella nell’arco di questa sua esperienza è stato uno dei concorrenti più amati all’interno della casa.

Famosa è quella che lui ha chiamato alleanza tra con Soleil Sorge, il nipote di Costantino della Gherardesca Barù e l’attore e birraio Davide Silvestri. Giucas Casella è stato poi anche grande amico nella casa della cantante Katia Ricciarelli.

Altezza

Giucas Casella è alto 170 centimetri e pesa circa 70 chili.