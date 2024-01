Messa di papa Francesco il 6 gennaio: a che ora e dove vederla in tv

Messa di papa Francesco il giorno dell'Epifania: ecco dove poter seguire in tv e streaming la celebrazione del Pontefice.

Messa di papa Francesco il 6 gennaio 2024: il Pontefice sarà presente alla celebrazione nel giorno dell’Epifania dopo aver incontrato nelle scorse ore una delegazione di giovani della Fraternité missionnaire des Citès.

Messa di papa Francesco il 6 gennaio

Il 6 gennaio alle ore 10 la Messa dell’Epifania verrà celebrata da Papa Francesco nella basilica di San Pietro. Il giorno seguente, 7 gennaio, il Papa presiederà la Messa alle 9.30 nella Cappella Sistina, dove battezzerà alcuni bambini.

Intanto, nelle scorse ore il Santo Padre ha incontrato una delegazione di giovani della Fraternité missionnaire des Citès, che supporta le parrocchie nelle banlieue parigine. “So quanto la violenza, l’indifferenza e l’odio possano talvolta segnare i quartieri: oggi avete la missione coraggiosa e necessaria di portare la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio a persone che spesso sono private di dignità e di amore”.

“I pastori che si recano alla culla sono degli emarginati con una cattiva reputazione. Eppure è a loro per primi che viene annunciato il Vangelo della salvezza. Sono poveri ma hanno il cuore disponibile“, ha aggiunto. “Cari amici, vi invito a vivere generosamente la fraternità in mezzo ai quartieri, a un’apertura dei cuori, delle mani, delle orecchie, per un’accoglienza sincera“, ha esortato.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“La fraternità è il lievito di pace di cui hanno bisogno le periferie: essa permette a ciascuno di sentirsi accolto così com’è, là dove si trova. Vi esorto, in ogni vostro incontro, a scoprire nei fratelli la presenza del Signore Gesù, e a mostrare la presenza di un Dio compassionevole, un Dio che vuole esprimersi e agire attraverso i vostri gesti, le vostre parole, la vostra semplice presenza; un Dio paziente che si muove al passo di ogni persona, con le sue ferite, le sue ribellioni, la sua rabbia“. “Perciò, non abbiate paura di lasciare le vostre sicurezze per poter condividere la vita quotidiana dei vostri fratelli e sorelle. Anche tra loro, molti hanno il cuore disponibile e aspettano, senza saperlo, il lieto annuncio”, ha concluso.

A che ora e dove vederla in tv

La Santa Messa del Pontefice del 6 gennaio 2024 sarà possibile seguirla sia in diretta tv su Rai 1 sia in streaming sull’app di RaiPlay a cura appunto del Tg1 e di Rai Vaticano Telecronaca di Ignazio Ingrao.

LEGGI ANCHE: Epifania, perché ogni festa porta via? Significato e frasi di auguri