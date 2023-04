Berlusconi ricoverato, Antonio Tajani: “infezione non risolta”

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano dopo che era già stato ricoverato nell’ospedale milanese nei giorni scorsi per alcuni accertamenti. Berlusconi, a quanto si apprende, è in terapia intensiva per problemi cardiovascolari ma la sua situazione, ad ora, sarebbe stabile. Fonti di Forza Italia riferiscono che si trova “in stato stazionario ma vigile”. Un ritorno in ospedale che segue quello dello scorso lunedì 27 marzo quando si era recato sempre al San Raffaele per alcuni controlli di routine ed era stato dimesso dopo 3 giorni.