Mara Maionchi racconta il provino di X-Factor: come è diventata giudice?

Mara Maionchi racconta il suo provino di X-Factor, come è diventata giudice? Ospite al PoretCast di Giacomo Poretti, la produttrice discografica ha svelato qualche dettaglio sull’audizione che l’ha portata al talent show.

Mara Maionchi si racconta, il provino di X-Factor: come è diventata giudice?

Da colonna della discografia dietro le quinte a personaggio televisivo di successo il passo è davvero breve. È questa la storia di Mara Maionchi, produttrice discografica verace e senza peli sulla lingua che con le sue sfuriate da giudice ad X-Factor è entrata nel cuore degli italiani. Dalla sua prima apparizione al talent show, nel lontano 2008, Mara è diventata una presenza fissa sul piccolo schermo, partecipando a moltissimi altri programmi tv di successo. Di recente l’esplosiva produttrice ha voluto svelare qualche dettaglio in più sul suo esordio nel mondo della televisione. Mara Maionchi ne ha parlato a Giacomo Poretti, membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, nel corso del suo podcast live, il PoretCast.

Il racconto di Mara: “Una ragazza ci trattò da ignoranti, non aspettavo altro che finisse”

Tutto ha inizio con un semplice provino, su richiesta del produttore Giorgio Gori: “Ho fatto un provino per X Factor, eravamo in dodici ed è entrata una ragazza e dice ‘adesso io canterò un pezzo di una cantante americana formidabile che voi naturalmente conoscere poco ma che è stata una grande star’. Io ho detto ‘orca, chissà che farà’. Canta e fa un pezzo di Janis Joplin. Non aspettavo altro che finisse. Finito le dico ‘senti testa di c***o come ti permetti di dire che noi siamo ignoranti e alooora’. Lì Mogol disse ‘la Mara”.