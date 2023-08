Madame a Follonica: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Madame a Follonica si esibisce in concerto in occasione del suo tour nella serata del 19 agosto nella tappa della Toscana.

Madame a Follonica si esibisce in concerto nella serata di sabato 19 agosto 2023. La cantante è in giro per l’Italia in occasione del suo tour che nelle prossime settimane e mesi la porterà in altre città italiane.

Madame a Follonica: scaletta delle canzoni

Madame si esibisce in concerto a Follonica(Grosseto) al Parco Centrale nella serata del 19 agosto 2023. La cantante sta girando l’Italia con il suo tour 2023 e si trova nella tappa Toscana in occasione del Follonica Summer Nights. Ecco la scaletta delle canzoni che la cantante porta sul palco:

Avatar

Quanto forte ti pensavo

Tu mi hai capito

Baby

Donna vedi

Nimpha

Clito

Respirare

17

Pensavo a…

Vergogna

L’eccezione

Sciccherie

Per il tuo bene

Voce

Se non provo dolore

Aranciata

Il bene nel male

Marea

Tekno Pokè

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua anche nelle prossime settimane e mesi. Ecco tutte le date e tappe:

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

22 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune – Anfiteatro Fonte Mazzola – NUOVA DATA

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del 99

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero

19 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights Festival – Parco Centrale

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

30 agosto – TODI (PG) – Piazza del Popolo

21 ottobre 2023 | Milano, Mediolanum Forum

5 novembre 2023 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

8 novembre 2023 – BARI – TEATRO TEAM

21 novembre 2023 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

23 novembre 2023 – BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM

25 novembre 2023 – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

27 novembre 2023 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

30 novembre 2023 – FIRENZE – TEATRO VERDI

2 dicembre 2023 – SANREMO – TEATRO ARISTON

6 dicembre 2023 – REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI

8 dicembre 2023 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX