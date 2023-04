Alba Parietti, chi è l’ex marito Franco Oppini: carriera, moglie, figlio

Chi è Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti. L’attore oggi 72enne è stato sposato con la conduttrice dal 1981 al 1990. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata. Ma chi è l’ex marito di Alba Parietti?

Franco Oppini è nato a Quistello, in provincia di Mantova, il 15 febbraio 1950, ed è un attore e cantante, noto al pubblico anche per essere stato sposato con Alba Parietti. È diventato famoso come cabarettista come membro del gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli, composto da una serie di grandi nomi della comicità italiana del tempo. Oltre a Oppini, nel corso degli anni han fatto parte de I Gatti grandi personalità come Jerry Calà, Umberto Smaila, Nini Salerno, Gianandrea Gazzola e Spray Mallaby. Si esibisce con il gruppo in pianta stabile dal 1974 al 1985, anno del suo scioglimento.

Nel 1976 fa il suo debutto cinematografico in solitaria, con un piccolo ruolo in Squadra antifurto, diretto da Bruno Corbucci. La sua carriera sul grande schermo spicca il volo anni dopo, quando recita in molti film di Carlo Vanzina. È infatti il regista romano a dirigere Arrivano i gatti, la prima interpretata da I Gatti di Vicolo Miracoli nel 1980. Un anno dopo Oppini e I Gatti tornano al cinema, sempre con Vanzina alla regia, con Una vacanza bestiale. Negli anni successivi lavora nuovamente con Vanzina in Selvaggi e recita in molte altre commedie di successo, tra cui Abbronzatissimi, Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, Sturmtruppen 2 (tutti al fronte) e Gli inaffidabili.

Vita privata: figlio, moglie

Franco Oppini si sposa per la prima volta nel 1981, con la celebre conduttrice televisiva Alba Parietti. Le coppia ha insieme un figlio, Francesco Maria Oppini, oggi telecronista con un variegato curriculum televisivo. Franco e Alba restano insieme fino alla loro separazione nel 1990, e il successivo divorzio nel 1997. Oggi, l’attore ha una nuova moglie. Nel 2003 si è risposato con una famosa astrologa, Ada Alberti, a volte ospite con lui in alcune trasmissioni televisive.

