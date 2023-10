Fagioli ha confessato e patteggiato sulla vicenda del calcioscommesse che lo vedrà lontano dai campi per diversi mesi. Il calciatore ha ammesso di aver scommesso.

Fagioli confessa le sue colpe: “Ho scommesso su Inter e Milan”

Sono emerse le parole di Fagioli dagli atti della Procura con il calciatore che ha ammesso le sue colpe. “Il debito era così alto che, se vincevo, ormai non incassavo più nulla”. Le rivelazioni proseguono, citando “un amico stretto nel ritiro della nazionale Under 21”, con tutti gli indizi che portano a Sandro Tonali “che mi suggerisce di giocare su un sito illegale. Lo vidi giocare e chiesi informazioni. Mi disse che potevo farlo anche io perché non c’era traccia delle scommesse”. “Ricordo alcuni nomi di questi siti – aggiunge Fagioli – due si chiamavano Icebet e Betart ma cambiavano nome ogni volta”. C’è una data precisa, nei racconti del 22enne, che segna l’inizio delle sue scommesse sul calcio: “Gennaio 2022, prima puntavo soprattutto sul tennis poi ho iniziato a scommettere sulle partite. Non ho mai scommesso sulle mie squadre, la Cremonese e poi la Juve. Ma sulla Serie A sì: su Torino-Milan ad esempio. Ma anche in Champions su Inter-Real Madrid. Scommettevo soprattutto sulle gare in corso di svolgimento”. Fagioli ha spesso saldato i suoi debiti “con degli orologi. Pagavo con bonifico, oppure i titolari delle piattaforme passavano a ritirarli in una gioielleria di Milano. Ho chiesto anche dei prestiti a dei compagni, ad esempio Gatti e Dragusin”.

La condanna e la riabilitazione con il patteggiamento

Dopo il patteggiamento è arrivata la condanna per il calciatore “La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La nota ufficiale prosegue: “Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC. La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva”.

LEGGI ANCHE: Calcioscommesse, gli altri nomi fatti da Corona dopo la censura della Rai