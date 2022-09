Sulle Nuvole: trama, cast, uscita e dove vedere il film di Tommaso Paradiso

Sulle Nuvole è il film che segna l’esordio alla regia del cantante Tommaso Paradiso che ha portato sul grande schermo una storia d’amore. Dopo essere uscito al Cinema per tre giorni qualche mese fa, arriva in tv e in streaming.

Sulle Nuvole: trama

Sulle Nuvole è un film diretto per la prima volta dal cantante Tommaso Paradiso. Al centro una storia d’amore struggente che vede raccontare le vicende di Nic Vega (Marco Cocci) cheha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni.

Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice.

Sulle Nuvole: cast

Protagonisti principali del film sono sono Marco Cocci, Barbara Ronchi, Paolo Briguglia, Sergio Romano, Fabio Morici e Bettina Giovannini. Di seguito, ecco il cast completo della pellicola:

Marco Cocci: Nic Vega

Barbara Ronchi: Francesca

Paolo Briguglia: Riccardo

Sergio Romano: manager

Fabio Morici: Paolo

Bettina Giovannini: madre di Francesca

Gigio Alberti: padre di Francesca

Giovanni Toscano: Carlo

Azzurra Dottori: Nicoletta

Giulio Montoneri: Teo

Federico Russo: presentatore

Gianni Morandi: se stesso

Fiorella Mannoia: se stessa

Aiello: se stesso

Max Pezzali: se stesso

Franco126: se stesso

Gazzelle: se stesso

Uscita e dove vedere il film di Tommaso Paradiso

Il film è uscito al Cinema al Cinema per tre giorni: 26, 27 e 28 aprile 2022. In seguito, a partire da venerdì 16 settembre è disponibile su Sky Cinema. Possibile la sua visione anche in streaming attraverso l’app di SkyGo.