Diana Del Bufalo sul vaccino covid è polemica: dopo le dichiarazioni ambigue dell’attrice a su Instagram sono scattati gli insulti sui social.

Diana Del Bufalo e la polemica sul vaccino covid

Diana Del Bufalo in una diretta su Instagram si è espressa così sul vaccino contro il coronavirus: “Io credo sia molto deludente. Se è destino me lo prenderò, cerco di essere attenta. Hanno venduto il vaccino come ‘se ti vaccini puoi fare tutto’, in tanti hanno pensato così”.

Parole che hanno attirato tanti utenti sui suoi social accusandolo e insultando pesantemente l’attrice. Il web si è praticamente scatenato contro Diana che è stata costretta a correre ai ripari e a chiarire la sua posizione.

Dopo la polemica le precisazioni dell’attrice

Sempre sui social, Diana Del Bufalo ha chiarito la sua posizione sempre in una diretta Instagram riguardo al vaccino: “Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”.

“Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto – ha aggiunto -. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo. Un abbraccio (virtuale)”.

