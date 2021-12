Chi è Diego Abatantuono: storie d’amore, moglie, vita privata, film

Diego Abatantuono è un attore comico, milanese di origini, che ha fatto una grande carriera televisiva. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E quali sono i suoi principali film?

Chi è Diego Abatantuono

Diego Abatantuono nasce a Milano il 20 maggio 1955 nei pressi del quartiere popolare del Giambellino (non a caso è un grande tifoso del Milan). Metà pugliese e metà milanesi, inizia il suo percorso nel mondo dell’arte e dello spettacolo in un locale di jazz e caberet a Milano. Con “La tappezzeria”, primo spettacolo comico, avvia il suo percorso come attore e si affermerà ben presto tra i grandi nomi dello spettacolo italiani. Nel 1976 approda al cinema con Liberi armati pericolosi, di Romolo Guerrieri, un film dove ricopre il ruolo di un similpoliziesco. La strada verso la comicità vera e propria, però, inizia a percorrerla attorno dagli anni ’70 quando inizierà a partecipare al cast di Fantozzi contro tutti (1980) e Tango della Gelosia.

Il successo degli anni ’80-’90

I film che però lo renderanno sempre più popolare nel Bel Paese, però, sono la maggior parte degli anni ”80. Qualche esempio? Ecceziunale..Veramente (dove vestì i panni di tre personaggi), Viuuulentemente mia (1982), Il ras del quartiere (1983), Attila Flagella Dio (1982) e Castellano & Pipolo. Reciterà successivamente, dopo qualche anno, in Regalo di Natale diretto da Pupi Avanti (dove ottenne la nomination per il David di Donatello) e approderà in cast pregiati come quello di Marrakech Express (1989), Turnè (1990), Mediterraneo (1991) e Puerto Escondido (1992) dove vinse il nastro d’argento come miglior attore protagonista. La sua vena comica, in ogni caso, tornerà a riemergere a metà degli anni novanta con Vacanze di Natale ’90 (1998), Paparazzi (1998), Tifosi (1999), Nirvana (1997)

Gli anni 2000

Diego Abantuono, in questi anni, è ormai all’apice della carriera. Alcuni film che ricordiamo di questi anni sono Io non ho paura (2003) e Happy Family (2010) ma sono da citare anche La rivincita di Natale (2004) e La cena per farli conoscere (2006) e Gli amici del Bar margherita (2009). È invece del 2020 la pellicola 10 giorni con Babbo Natale diretto da Alessandro Genovesi con anche l’attrice Valentina Lodovini.

Il matrimonio con Rita Rabassini

Diego Abatantuono si è sposato per la prima volta nel 1984 con Rita Rabassini, matrimonio che però durò soltanto tre anni e questa prima moglie ha avuto una figlia: Marta. La figlia, a sua volta, si è sposata nel 2014.

Le seconde nozze con Giulia Begnotti

Successivamente si è unito a Giulia Begnotti, sua attuale compagna, dalla quale ha avuto due figli (Matteo e Marco). Nel dicembre 2020 i due, dopo ben 33 anni di convivenza insieeme, si sono finalmente sposati e hanno detto il loro sì. Al tempo delle nozze Diego aveva 65 anni e Giulia 55. A Oggi Diego su di lei ha detto che le ha dato “due splendidi figli di cui va molto orgoglioso” uno dei quali “lavora nel mondo del cinema“.