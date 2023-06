Lambada dei Boomdabash e Paola & Chiara: significato, testo e video della canzone

Lambada è il titolo del nuovo singolo in uscita venerdì 16 giugno 2023 in radio e sul web. Ecco il testo e il video del brano.

Lambada è il titolo del nuovo singolo lanciato dal gruppo Boomdabash e il due Paola & Chiara. Il brano è disponibile da venerdì 16 giugno 2023 e si inserisce nel solco delle hot dell’estate 2023. Ecco di che si tratta.

Lambada dei Boomdabash e Paola & Chiara: significato e testo

Lambada è il titolo della nuova canzone che vede protagonista i Boomdabash insieme a Paola & Chiara. Il nuovo singolo è disponibile sul web ma anche in radio da venerdì 16 giugno 2023. Il gruppo ha annunciato anche il titolo del nuovo disco ‘Venduti’ in uscita venerdì 14 luglio, già disponibile in pre-order, a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio. Ritornando alla canzone, si tratta di un viaggio leggero e spienserato dell’estate, con divertimento e balli. Non solo reggaeton e dance-pop, ma anche ritmi jamaicani che crescono sempre di più e un testo che fa sognare esattamente come l’attesa dell’estate. Ecco, di seguito, il testo del brano:

Ancora qua

Finché non manca il respiro

Boomdabash suona fino alla morte

Questo ritmo assassino

Mista don da

Badaboom

Calabash

Calabasas

Sono giù in strada

Nella suite, nel privé

Con la tuta di Prada

Lei non vuole smettere

E mi dice “Come again”

Muove quella pesca e

Beve solo nettare

Siamo qua, con il fuoco negli occhi

Aspettando le luci al mattino

Come si sta, tra paure e delirio

Fanfare nella notte che se ne va

Tra le note di una lambada

Che sapore ha la stessa storia

Di un’estate fa?

Che sapore ha

Un’estate fa

Sciallo come Pumba

Fumo questa giungla

Originale rumba

Solo in mezzo al nulla

Il mare che mi culla

È blu come la spunta

Un movimento giù

Come quando vieni in Salento

Fiero delle radici che ho dentro

Lo riconosci già dall’accento

Entro e schiaccio come LeBron

One shot, don’t stop

Incendiamo un’altra console

Urla “Pull up”

Ho visto ancora il cielo cadere

Quattro stelle in fondo al bicchiere

E lo so,

Stavolta non mi dici di no

Siamo qua, con il fuoco negli occhi

Aspettando le luci al mattino

Come si sta, tra paure e delirio

Fanfare nella notte che se ne va

Tra le note di una lambada

Che sapore ha la stessa storia

Di un’estate fa

Che sapore ha

Un’estate fa

Il video della canzone

