Coez e Frah Quintale concerti annunciati nel 2024: biglietti, date e tappe il Loverbars Tour

Coez e Frah Quintale concerti annunciati nel nuovo anno. I due artisti hanno collaborato ultimamente insieme con il singolo “Alta marea” per l’estate. Il prossimo tour è stato organizzato nel 2024.

Coez e Frah Quintale concerti annunciati nel 2024

Coez e Frah Quintale hanno annunciato nuovi concerti nel 2024. I due cantautori saranno insieme sul palco per sei concerti, in programma tra gennaio e febbraio. “Alta marea” è il titolo del nuovo singolo lanciato dai due. I due artisti lanciano un messaggio contro la solitudine e valorizzano lo stare insieme nei momenti difficili della vita, come si evince dal testo: “Stai con me anche con l’alta marea/non si vince da soli ma ci si allea”.

Biglietti, date e tappe il Loverbars Tour

Biglietti disponibili a partire dalle ore 14:00 di giovedì 13 luglio e dalle ore 14:00 di martedì 18 luglio presso tutte le rivendite autorizzate fisiche e online. Ecco quali sono le date e tappe del tour dei due artisti:

13 gennaio 2024, Bologna – Unipol Arena

18 gennaio 2024, Napoli – PalaPartenope

20 gennaio 2024, Catania – PalaCatania

27 gennaio 2024, Roma – Palazzo dello Sport

29 gennaio 2024, Milano – Mediolanum Forum

1 febbraio 2024, Firenze – Nelson Mandela Forum

LEGGI ANCHE: Wonka con Timothée Chalamet: trama, uscita, cast e trailer del film