Deep Purple a Milano il 17 ottobre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Deep Purple a Milano: la band formatosi a Londra nel 1968, si esibisce al Mediolanum Forum nella serata di lunedì 17 ottobre 2022. Il gruppo è famoso per essere il più rumoroso al mondo ed inoltre ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo in carriera.

Deep Purple a Milano il 17 ottobre: scaletta delle canzoni

I Deep Purple si esibiscono al Mediolanum Forum di Assago di Milano lunedì 17 ottobre 2022.

Attualmente il gruppo è composto da Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride. Il loro ultimo disco è stato pubblicato nel 2021, Turning to Crime. Di seguito ecco la scaletta delle canzone della band:

Highway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Nothing at All

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Anya

Keyboard Solo

Perfect Strangers

Space Truckin’

Smoke on the Water

Hush (Joe South cover)

Black Night

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Si parte dai 51.75 dell’Anello C Numerato fino ai 74,75 euro della Tribuna Gold Numerata. L’evento al Mediolanum Forum inizierà alle ore 21:00.

