Francesca Cipriani, chi è il marito Alessandro: età, lavoro, proposta di matrimonio

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 22 novembre, condotta da Alfonso Singorini, la gieffina Francesca Cipriani aveva ricevuto dall’allora fidanzato una proposta di matrimonio in grande stile. Nel dicembre 2022 i due si sono sposati.

Francesca Cipriani, chi è il marito Alessandro

Il fidanzato di Francesco Cipriani, Alessandro Rossi, ha 30 anni ed è un imprenditore edile originario dell’Emilia Romagna. I due si conoscono da febbraio ma il colpo di fulmine tra i due è stato subito chiaro ad entrambi.

I due si sono incontrati per la prima volta nel corso di una cena tra amici che avevano in comune e da quel momento non si sono più lasciati un attimo. In una intervista concessa al settimanale “Chi” prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Cipriani aveva rivelato qualche particolare del loro primissimo incontro. “Ci siamo piaciuti subito – ha dichiarato alla rivista di gossip – e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena.

Poi non ci siamo più lasciati. Tra il primo e il secondo appuntamento ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

La proposta di matrimonio in diretta tv

Sebbene Alessandro non sia per nulla una presenza televisiva, durante la diretta televisiva, ha voluto consegnare il suo anello alla sua Francesca Cipriani. Nel giardino della casa del Grande Fratello infatti, attorniata dagli altri concorrenti che facevano un po’ da “testimoni”, Alessandro ha dichiarato il suo amore a Francesca davanti all’Italia intera.

E le parole del ragazzo hanno davvero emozionato tutti. “Io senza di te non riesco a stare e voglio che rimaniamo insieme tutta la vita. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perché io voglio invecchiare con te. Questi tre mesi separati sono stati molto difficili, perché noi siamo abituati a stare insieme. L’amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia, anche quando mi sgridi se sbaglio perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia”.

Il matrimonio

Dopo due anni di relazione, Francesca Cipriani ha sposato il compagno Alessandro Rossi che si inginocchiò nella Casa del Grande Fratello Vip. I due si sono detti sì sabato 3 dicembre 2022, quando si sono giurati amore eterno avanti l’altare: “Quando la fede è entrata nel mio dito ho sentito una strana magia, ho avvertito il bello del matrimonio nel mio cuore” ha detto Francesca.

L’abbandono del GfVip 6 per “problemi di salute”

La showgirl Francesca Cipriani, amante dei reality e molto amata anche dal pubblico del Gf, ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6. Il motivo? “Problemi di salute”. “Ho deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello e di non proseguire il mio percorso fino alla fine – ha spiegato Cipriani – per problemi di salute. Mi sono consultata in questi giorni sia con i medici sia con gli autori del programma e abbiamo convenuto che questa è la decisione migliore.

Devo uscire per farmi fare dei controlli e ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no, e purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controlli che stando qui non potrei fare“. Alfonso Signorini, all’annuncio dell’ex Pupa, ha risposto alzando le mani.

“Di fronte a problematiche di questo tipo penso che non ci sia nulla da aggiungere – ha affermato – la salute viene prima di tutto”.

Malattia

In un’intervista rilasciata a DiPiù tv la 35enne ha infatti rivelato di aver scoperto da adolescente di essere affetta dalla sindrome di Poland. Si tratta di una malformazione che le ha provocato una crescita asimmetrica dei seni e che l’ha poi spinta a rimodellare la sua taglia.